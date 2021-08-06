Опрос: 35% россиян регулярно оказывают благотворительную помощь людям с инвалидностью

Согласно исследованию, проведённому аналитическим центром НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде, большинство опрошенных россиян считают, что люди с инвалидностью нуждаются в поддержке и внимании. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

По мнению респондентов, люди с инвалидностью находятся в социально уязвимом положении.

Большинство полагают, что у них низкий уровень дохода (такого мнения придерживаются 77% россиян), что они не обеспечены должной медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации (65%).

Помимо этого, аналитики выяснили, что каждый третий россиянин (35%) регулярно оказывает благотворительную помощь таким людям.

87% респондентов считают, что людям с инвалидностью приходится прикладывать больше усилий, чем остальным, чтобы добиться успеха.

Также отмечается, что большинство россиян открыты к людям с инвалидностью: готовы с ними общаться (87%), вместе работать в одном трудовом коллективе (78%) и водить детей в общую школу (70%).

Однако, несмотря на открытость, не все готовы включать людей с инвалидностью в близкий круг общения — 66% участников не рассматривают людей с инвалидностью как партнёров для создания семьи.

Чаще всего об этом говорят пенсионеры, реже — молодёжь в возрасте от 25 до 34 лет.

Как отметила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, данные исследования говорят о «некоторых позитивных тенденциях».

«Так, в частности, более чем в полтора раза (с 21% в 2019 году до 35% в 2021 году) увеличилось число тех, кто оказывает благотворительную помощь инвалидам. Существенно, что своё отношение меняет молодёжь: если прежде 34% представителей возрастной группы от 18 до 24 лет старались избегать общения с людьми с инвалидностью, то сегодня эта доля сократилась до 9%. Подобное отношение среди граждан этой возрастной категории непопулярно», — пояснила парламентарий.

По её словам, это свидетельствует о «пока ещё скромных, но вполне реальных изменениях, которые необходимо закреплять, усиливая меры по созданию безбарьерной среды и повышая общий уровень интеграции инвалидов».

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам.