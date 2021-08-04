Гепатолог рассказала о профилактике заболеваний печени

Гепатолог София Русанова рассказала о профилактике заболеваний печени.

«Вообще, раз в год люди проходят диспансеризацию, где сдаются биохимические анализы крови, в том числе печёночные ферменты. Если есть какие-то жалобы, доктор назначает УЗИ. Если результаты малоинформативны, может быть назначена томография брюшной полости», — заявила она в беседе с Inforeactor.

По её словам, любое недомогание — основание для обращения к специалисту.

Как отметила Русанова, большинства проблем с печенью можно избежать при сокращении употребления вредной пищи.

«Питание должно быть здоровым и сбалансированным. Конечно, раз в две недели можно себе пожарить картошки или раз в неделю позволить себе сосиску отварить», — считает гепатолог.

Русанова добавила, что от неправильного питания возникают проблемы не только с печенью, но и с поджелудочной железой, с кожей.

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