Гастроэнтеролог рассказала, как избежать отравления в отпуске

Гастроэнтеролог-нутрициолог сервиса «СберЗдоровье» Алина Губанова рассказала, как избежать отравления в отпуске.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что во время отдыха лучше всего придерживаться своей обычной системы питания, добавляя и пробуя новые блюда.

«Кроме того, важно тщательно мыть руки, а также фрукты, ягоды и овощи до приготовления и употребления пищи, хранить скоропортящиеся и приготовленные блюда не более двух часов и держать их в холодном месте, не пить воду из открытых водоёмов, а выбирать бутилированную или кипячёную, а также стараться не глотать воду при купании», — добавила Губанова.

В случае пищевого отравления эксперт советует обильно пить. По её словам, также следует своевременно обратиться к врачу.

«Важно не голодать — жёсткие диеты не рекомендуются», — уточнила эксперт.

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