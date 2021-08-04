Нутрициолог дала рекомендации по покупке арбузов

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Нутрициолог Ирина Писарева дала рекомендации по покупке арбузов.
Нутрициолог дала рекомендации по покупке арбузов
  • Reuters

«Конечно же, арбузы и дыни стоит покупать, когда наступает сезон, а это конец августа и начало сентября для тех, которые растут в нашей полосе России. Плод не должен быть повреждён, и лучше не отрезать его «шапочку» чужим ножом, как это делают на рынках, чтобы не занести туда никаких микробов», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, при разрезе арбуза между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.

«После того, как вы разрезали арбуз, стоит его съесть в этот же день. И в течение дня в такую жару он должен храниться в холодильнике», — уточнила нутрициолог.

В среднем для взрослого человека суточной нормой будет 300 — 400 граммов мякоти арбуза или дыни, а тем, кто испытывает проблемы с почками, сердечно-сосудистой системой или желудочно-кишечным трактом, лучше уменьшить порцию или совсем отказаться от таких плодов.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о здоровых методах снижения веса и перечислил несложные правила, которых стоит придерживаться всем, кто хочет похудеть.

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