Вирусолог прокомментировал сообщения о новом природном средстве от COVID-19

Вирусолог Георгий Викулов прокомментировал сообщения о новом природном средстве от COVID-19 — растении Nigella sativa (чернушка посевная, чёрный тмин).

«Я думаю, это пока что предварительные данные. Если будет установлен дозозависимый эффект, возможно, получится даже создать отдельный препарат чёрного тмина, который может быть использован в комбинации с другими препаратами», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, тимохинон (действующее вещество чёрного тмина) — известный компонент, который показывал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект, но нужны соответствующие исследования, чтобы говорить, насколько он эффективен против COVID-19.

Как добавил Викулов, некоторая перспектива в этом отношении есть, однако для того, чтобы делать определённые выводы, требуются более масштабные исследования.

Ранее сообщалось, что австралийские учёные пришли к выводу, что растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.