Вирусолог прокомментировал сообщения о новом природном средстве от COVID-19
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- РИА Новости
«Я думаю, это пока что предварительные данные. Если будет установлен дозозависимый эффект, возможно, получится даже создать отдельный препарат чёрного тмина, который может быть использован в комбинации с другими препаратами», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, тимохинон (действующее вещество чёрного тмина) — известный компонент, который показывал и обезболивающий, и противовоспалительный эффект, но нужны соответствующие исследования, чтобы говорить, насколько он эффективен против COVID-19.
Как добавил Викулов, некоторая перспектива в этом отношении есть, однако для того, чтобы делать определённые выводы, требуются более масштабные исследования.
Ранее сообщалось, что австралийские учёные пришли к выводу, что растение Nigella sativa (чернушка посевная, или чёрный тмин), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано для лечения коронавирусной инфекции в будущем.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.