Юрист прокомментировал случаи дискриминации детей с особенностями развития

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв заявил в беседе с RT о том, что недавние случаи с дискриминацией детей с особенностями развития являются «тревожной тенденцией».

«Этих людей необходимо вернуть как в правовое поле, так и к адекватному восприятию окружающей действительности. Если мы говорим об особенных детях, то ответственность за их поведение в общественных местах должна лежать на их родителях, которые досконально знают своих детей и обязаны предполагать, что может произойти в той или иной ситуации. Однако внешние отличия ребёнка от общепринятой нормы не должны становиться причиной для ограничения их прав», — отметил эксперт.

Юрист добавил, что предприятия торговли и услуг «не должны определять на глаз, кого они хотят видеть у себя, а кому откажут в доступе».

«Это является социальным вызовом и нарушает принципы государственной политики, направленной на максимальную социализацию таких детей. В случае дискриминации государство обязано реагировать, используя полномочия надзорных органов (прокуратура) и государственных правозащитных структур (уполномоченные по правам человека и ребёнка)», — объяснил специалист.

По словам собеседника RT, необходимо «выработать общие подходы к правилам поведения и посещения мест общественного питания и развлечения».

Он также отметил, что есть соответствующая статья в КоАП, которая подразумевает штрафы для недобросовестных предприятий.

«Согласно ч. 5 ст. 14.8 КоАП России отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — объяснил он.

Соловьёв отметил, что это довольно серьёзные денежные штрафы, особенно для небольших предприятий, поэтому «необходимо активизировать правоприменение и сделать наказание по данному составу неотвратимым».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.