В Совфеде оценили отношение к детям с аутизмом в обществе

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал отношение к детям с аутизмом в российском обществе.
В Совфеде оценили отношение к детям с аутизмом в обществе
  • Reuters

«Взрослеть и становиться более гуманным общество должно постоянно. Дело в том, что, если мы возьмём нашу статистику, она ведь весьма тревожная. У нас на сегодняшний день порядка 640 тыс. в Российской Федерации детей школьного возраста с подобными отклонениями по здоровью», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, нужно не только создавать специальную инфраструктуру — готовиться необходимо и самому обществу.

В качестве примера Рязанский привёл урок математики, в котором могут быть 30 человек и два-три человека, работающие по инклюзии с тьютором.

«Это всё требует определённых навыков педагога — ведение урока, когда нужно успеть сделать всё и с детьми обычными, и с ребятами, которым требуется дополнительная помощь», — пояснил сенатор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку в связи с обращением Всероссийского общества родителей детей-инвалидов из-за конфликта на детской площадке, где женщина оскорбляла и пыталась прогнать детей с особенностями развития.

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