В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки

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В Нижегородской области подтвердили 544 случая коронавируса за сутки.
В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 142 725. Выздоровели при этом 130 022 жителя, в том числе 494 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 24 939 тестов на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Сдать тест на коронавирус можно в 58 лабораториях. Также работают 138 пунктов забора биоматериала.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.

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