В Нижегородской области подтвердили 544 случая COVID-19 за сутки

В Нижегородской области подтвердили 544 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 142 725. Выздоровели при этом 130 022 жителя, в том числе 494 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге провели 24 939 тестов на COVID-19 за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

Сдать тест на коронавирус можно в 58 лабораториях. Также работают 138 пунктов забора биоматериала.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.