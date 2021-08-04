В Татарстане зарегистрировали 50 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 24 131. Выздоровел при этом 21 391 житель, в том числе 52 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Свердловской области выявили 511 случаев COVID-19 за сутки, выздоровели 467 пациентов, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный штаб.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.