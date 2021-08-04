В Ставропольском крае прививку от коронавируса сделали 564 тысячи человек
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
«Эффективная защита от вируса одна — вакцинация. Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины в нашем крае сделали 564 тыс. человек, в том числе 5718 за вчерашний день», — заявил Владимиров.
По его словам, кампания по иммунизации продолжается.
Также стало известно, что в Оренбургской области вакцинацию от коронавируса прошли 500 тыс. человек. Полумиллионным привившимся стала педагог Ирина Кесарева из Орска, передаёт RIA56.
Помимо пунктов вакцинации, в регионе можно привиться в пяти ТЦ Оренбурга, также работают мобильные бригады.
Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.