В Удмуртии выявили 180 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 180 случаев коронавируса за сутки. В то же время из медучреждений региона выписан 51 пациент.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске, а также в Кезском районе, Глазове и Можге.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 472 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 74 932.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.