В Удмуртии выявили 180 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Удмуртии выявили 180 случаев коронавируса за сутки. В то же время из медучреждений региона выписан 51 пациент.
В Удмуртии выявили 180 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске, а также в Кезском районе, Глазове и Можге.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 472 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 74 932.

Ранее заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин рассказал о работе в период пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить