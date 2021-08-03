Флеболог дал советы переболевшим коронавирусом

Врач-флеболог Сергей Дробязко дал советы переболевшим коронавирусом.

«Даже если вы переболели в лёгкой форме, необходимо соблюдать определённые рекомендации: повремените с отдыхом в южных странах, не посещайте солярий, баню, не подвергайте себя избыточным нагрузкам», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, нужно выполнять предписания врача, принимать назначенные лекарства.

Как отметил Дробязко, в случае поступления заболевшего COVID-19 в стационар, ему назначают препараты, препятствующие образованию тромбов. После выписки такая терапия продолжается, и всё зависит от тяжести состояния.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.