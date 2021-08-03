Врач рассказал подробности об антибиотиках

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал подробности об антибиотиках.

«Антибиотики — это вообще очень интересная группа химических препаратов. Многие считают, что антибиотики чрезвычайно вредны для организма человека. Это далеко не так», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

Как отметил Болибок, антибиотик как химическое соединение почти не взаимодействует с клетками организма самого человека, а на микробов или грибы оказывает смертельное действие.

По словам врача, в случае с антибиотиками следует всегда искать компромисс.

«Допустим: до такого-то дня лечим без антибиотиков, если не получилось, то тогда присоединяем их. Вот это был бы разумный подход», — добавил Болибок.

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