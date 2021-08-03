В Совфеде предложили контролировать использование оборудования для лечения онкобольных
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Такие инициативы включены в решение, подготовленное по итогам выездного заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, которое состоялось в Мурманской области.
Как отметила зампред комитета Татьяна Кусайко, нередко проблемы с ранней диагностикой обусловлены недостаточной квалификацией специалистов первичного звена здравоохранения.
«Хотя скрининг и раннее выявление злокачественных опухолей значительно повышают шансы на выздоровление, без эффективного лечения рака добиться успеха в борьбе с болезнью не удастся», — сказала сенатор.
Среди предложений — рассмотреть вопрос о разработке и внедрении нормативно-правового обеспечения для системы контроля качества и доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Ранее главный онколог «СМ-Клиники» профессор Александр Серяков в беседе с газетой «Известия» напомнил о рисках для здоровья, связанных с ожирением.