В Совфеде предложили контролировать использование оборудования для лечения онкобольных

Минздраву предложили проработать механизм контроля рациональности использования в регионах оборудования для лечения онкобольных, а также более оперативно обновлять обучающие программы для врачей-онкологов.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такие инициативы включены в решение, подготовленное по итогам выездного заседания экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, которое состоялось в Мурманской области.

Как отметила зампред комитета Татьяна Кусайко, нередко проблемы с ранней диагностикой обусловлены недостаточной квалификацией специалистов первичного звена здравоохранения.

«Хотя скрининг и раннее выявление злокачественных опухолей значительно повышают шансы на выздоровление, без эффективного лечения рака добиться успеха в борьбе с болезнью не удастся», — сказала сенатор.

Среди предложений — рассмотреть вопрос о разработке и внедрении нормативно-правового обеспечения для системы контроля качества и доступности диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ранее главный онколог «СМ-Клиники» профессор Александр Серяков в беседе с газетой «Известия» напомнил о рисках для здоровья, связанных с ожирением.