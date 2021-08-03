В Приморском крае подтвердили 262 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 55 340, выздоровевших — 48 759.
В регионе работает 200 пунктов вакцинации. Прививочные бригады выезжают на предприятия и на дом к маломобильным гражданам.
Также стало известно, что в Новосибирской области зарегистрировали 201 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего заболели 53 315 жителей, выписаны 44 955 человек, в том числе 142 за последние сутки.
Ранее сообщалось, что на Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах.