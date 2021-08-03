На Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах

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На фоне роста заболеваемости COVID-19 глава Ямала Дмитрий Артюхов поручил усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в общественных местах.
На Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Так, Артюхов подчеркнул, что соблюдать меры предосторожности необходимо для того, чтобы не пришлось вводить дополнительные ограничения.

Отмечается, что за последние сутки на Ямале выявили 131 новый случай заболевания коронавирусом.

На амбулаторном лечении находится свыше 1 тыс. пациентов. В регионе свободными остаются чуть более 100 коек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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