В Казани ищут волонтёров для доставки лекарств больным COVID-19

В Казани ищут волонтёров для доставки лекарств гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Реальное время».

Отмечается, что на данный момент в оказании помощи по всему городу задействованы порядка 150 человек.

«У большинства из тех, кому мы доставляем препараты, нет ни знакомых, ни родственников, которые могли бы пойти в аптеку и забрать их», — приводит слова руководителя подросткового клуба «Кояш нуры» Гузель Садыховой пресс-служба мэрии Казани.

В этом клубе трудятся пять волонтёров, которые в день выполняют до 45 заявок на доставку лекарственных препаратов жителям территории от Вишнёвки до Самосырова.

Желающих стать волонтёрами просят обращаться в Комитет по делам детей и молодёжи в социальных сетях.

Ранее стало известно, что в Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также главврач Павловской больницы Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией COVID-19.