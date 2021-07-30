В Казани откроют ещё четыре пункта вакцинации от коронавируса

В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Реальное время».

В тестовом режиме с 30 июля они заработают в культурных центрах ДК имени Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш» и «Московский».

«Это нововведение. Будем работать по графику работы ДК и КЦ. Возможно, по результатам мы скорректируем время работы в этих центрах», — уточнил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Как отмечается, за сутки в Татарстане вакцинировались 18 257 человек.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией COVID-19.