В Казани откроют ещё четыре пункта вакцинации от коронавируса

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В Казани открываются четыре дополнительных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Казани откроют ещё четыре пункта вакцинации от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает «Реальное время».

В тестовом режиме с 30 июля они заработают в культурных центрах ДК имени Ленина, ДК «Залесный», КЦ «Сайдаш» и «Московский».

«Это нововведение. Будем работать по графику работы ДК и КЦ. Возможно, по результатам мы скорректируем время работы в этих центрах», — уточнил заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Как отмечается, за сутки в Татарстане вакцинировались 18 257 человек.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы, доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией COVID-19.

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