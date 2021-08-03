В Волгоградской области выявили 319 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области выявили 319 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 72 205 жителей, выздоровел при этом 64 241 человек.

На лечении в амбулаторных и стационарных условиях в настоящее время находятся 7864 пациента.

Также стало известно, что в Самарской области зарегистрировали 465 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт volga.news.

Отмечается, что выздоровели 195 человек.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 77 704 жителя, выздоровели — 71 460.

Ранее сообщалось, что на Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах.