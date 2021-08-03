В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 547 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 142 181.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, из медучреждений выписаны 486 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 129 528 жителей области.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 468 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 74 460.

Ранее сообщалось, что на Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах.

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