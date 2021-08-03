В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 547 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе достигло 142 181.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, из медучреждений выписаны 486 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 129 528 жителей области.

Также стало известно, что в Пермском крае выявили 468 случаев COVID-19 за последние 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на федеральный оперштаб. Таким образом, общее число заболевших в регионе достигло 74 460.

Ранее сообщалось, что на Ямале усилят контроль за соблюдением санитарных мер в общественных местах.