Эксперт рассказал, содержатся ли в арбузе опасные для здоровья нитраты
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«Я нитраты называю витаминами роста, они расходуются, пока созревает арбуз. Если он созрел, в нём нитратов не может быть. Если его собрали недозрелым, теоретически может остаться какое-то количество, если оно не израсходовалось во время транспортировки», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».
При этом Соколов отметил, что с дыней ситуация иная, поскольку в некоторых сортах нитраты способны накапливаться.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал, что переедание арбуза провоцирует у людей, страдающих от сахарного диабета, серьёзные риски для здоровья.