Эксперт рассказал, содержатся ли в арбузе опасные для здоровья нитраты

Заведующий лабораторией селекции иммунитета бахчевых культур Сергей Соколов рассказал, что в зрелых арбузах отсутствуют нитраты, поэтому опасности для здоровья их потребление не несёт.

«Я нитраты называю витаминами роста, они расходуются, пока созревает арбуз. Если он созрел, в нём нитратов не может быть. Если его собрали недозрелым, теоретически может остаться какое-то количество, если оно не израсходовалось во время транспортировки», — сказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом Соколов отметил, что с дыней ситуация иная, поскольку в некоторых сортах нитраты способны накапливаться.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с URA.RU рассказал, что переедание арбуза провоцирует у людей, страдающих от сахарного диабета, серьёзные риски для здоровья.