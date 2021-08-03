В Совфеде прокомментировали предложение об отмене платы за услуги муниципальных детсадов

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов.

Как напомнил сенатор, в муниципальных детских садах установлено государственное ограничение по оплате услуг, например, услуг присмотра, компенсирующее лишь затраты.

«Всё остальное на себя берёт государство в лице либо субъекта, либо муниципалитета, либо на федеральном уровне, если речь идёт о федеральных учреждениях. В целом, там достаточно посильная плата за детский сад», — объяснил Рязанский.

В этой ситуации, сказал он, вопрос заключается только в том, чтобы тем семьям, которые нуждаются в дополнительной поддержке, такую помощь оказывали.

«Что, собственно, и делается. Речь в данном случае идёт о многодетных семьях, о семьях, имеющих доходы ниже соответствующего уровня», — констатировал Рязанский.

По его мнению, в ситуации с платой за услуги муниципальных детских садов какие-либо нововведения не требуются.

Ранее депутат Василий Власов обратился к главе Минпросвещения России Сергею Кравцову с предложением отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов.