В Госдуме предложили отменить родительскую плату за детсады

Депутат Госдумы Василий Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В своём обращении парламентарий отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.

В то же время в федеральном законодательстве предусмотрено, что детсады устанавливают плату, взимаемую с родителей за присмотр и уход за детьми, в том числе в целях организации питания.

При этом, как заметил парламентарий, с сентября 2020 года в среднеобразовательных учреждениях России предоставляется бесплатное горячее питание для всех школьников 1—4-го классов.

«В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас оценить целесообразность отмены родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми, в том числе за организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили разрешить родителям заменять завтраки в школах на денежные сертификаты.