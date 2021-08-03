Диетолог рассказал о риске для диабетиков от употребления арбуза

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что переедание арбуза провоцирует у людей, страдающих от сахарного диабета, серьёзные риски для здоровья.

Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«Опасность зависит от количества (съеденного. — RT). Если у человека имеется сахарный диабет, ожирение, то избыток арбуза сразу создаёт несколько рисков. Много сахара, большая водная нагрузка», — сказал Гинзбург.

Так, врач посоветовал употреблять арбуз в качестве десерта после основного приёма пищи.

Суточная порция этого продукта не должна превышать 200—300 г, добавила, в свою очередь, врач-диетолог Наталья Круглова.

«Граммов 300 в день — это нормальное количество. Всё, что будет сверх этого, — переедание, слишком много калорий, несмотря на то что основная часть арбуза — это вода», — заключила она.

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