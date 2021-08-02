В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 88 случаев COVID-19. Выписаны 140 пациентов.
В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В настоящее время число больных составляет 1367, из них 740 находятся на лечении в коронавирусных госпиталях, ещё 81 — в реанимационном отделении.

Также стало известно, что в Тюменской области за последние 24 часа выявили 285 случаев COVID-19, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Выздоровели 204 жителя.

С начала пандемии заболели 47 127 жителей, выписаны 43 648.

Ранее кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.

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