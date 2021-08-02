В Кабардино-Балкарии прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
В настоящее время число больных составляет 1367, из них 740 находятся на лечении в коронавирусных госпиталях, ещё 81 — в реанимационном отделении.
Также стало известно, что в Тюменской области за последние 24 часа выявили 285 случаев COVID-19, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Выздоровели 204 жителя.
С начала пандемии заболели 47 127 жителей, выписаны 43 648.
Ранее кандидат медицинских наук, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №40» в Коммунарке Денис Проценко заявил, что вакцинация является залогом прекращения пандемии.