Диетолог дала рекомендации по ведению дневника питания

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Врач-диетолог Наталья Круглова дала рекомендации по ведению дневника питания.
Диетолог дала рекомендации по ведению дневника питания
  • Pixabay

В беседе с ФАН она выразила мнение, что это хороший механизм влияния на пищевое поведение.

«Пищевой дневник может показать, где именно есть проблемы, например, недостаток калорий, каких-то веществ, продуктов. Или, наоборот, может указать, в какие приёмы пищи есть переедание, и помочь установить связь, понять, почему это происходит», — заявила эксперт.

Круглова также посоветовала отказаться от привычки есть за телевизором или компьютером, поскольку когда человек ест при отвлекающих факторах, то хуже чувствует процесс насыщения и сытость.

«Еда — это самостоятельное занятие», — добавила эксперт.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал о здоровых методах снижения веса и перечислил несложные правила, которых стоит придерживаться всем, кто хочет похудеть.

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