В Подмосковье рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник

В Московской области рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы ведём активную заметную модернизацию как по капитальным ремонтам, строительству новых учреждений, так и закупке, комплектации оборудованием наших госпиталей и поликлиник. В этом году мы закупили 33 единицы тяжёлого оборудования, восемь КТ и семь МРТ», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В августе — сентябре планируется открыть кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королёве, Домодедове и Долгопрудном.

В октябре — ноябре будут установлены 12 рентгенов и три маммографа.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.