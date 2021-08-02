В Подмосковье рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник

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В Московской области рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник.
В Подмосковье рассказали о ходе модернизации больниц и поликлиник
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы ведём активную заметную модернизацию как по капитальным ремонтам, строительству новых учреждений, так и закупке, комплектации оборудованием наших госпиталей и поликлиник. В этом году мы закупили 33 единицы тяжёлого оборудования, восемь КТ и семь МРТ», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

В августе — сентябре планируется открыть кабинеты КТ в Дзержинском, Шатуре, Зарайске, Раменском, Королёве, Домодедове и Долгопрудном.

В октябре — ноябре будут установлены 12 рентгенов и три маммографа.

Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.

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