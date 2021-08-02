Онколог рассказал подробности об образовании меланомы
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«У женщин меланома чаще всего возникает на области голени — именно на тех частях тела, которые находятся постоянно под открытым солнцем, не защищены одеждой. Это излюбленная локализация меланомы именно у женщин», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам врача, нередки случаи, когда у первичных пациентов находят метастазы, поскольку меланома — одна из самых агрессивных опухолей.
«Чаще болеют пожилые люди, 60+, и, конечно, мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом», — добавил Пылёв.
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