Онколог рассказал подробности об образовании меланомы

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал подробности об образовании меланомы.
Онколог рассказал подробности об образовании меланомы
  • © Константин Михальчевский/РИА Новости

«У женщин меланома чаще всего возникает на области голени — именно на тех частях тела, которые находятся постоянно под открытым солнцем, не защищены одеждой. Это излюбленная локализация меланомы именно у женщин», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, нередки случаи, когда у первичных пациентов находят метастазы, поскольку меланома — одна из самых агрессивных опухолей.

«Чаще болеют пожилые люди, 60+, и, конечно, мужчины. Может быть, это связано с тем, что мужчины чаще ходят с голым торсом», — добавил Пылёв.

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