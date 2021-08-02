Кардиолог рассказал о причинах мерцательной аритмии

Врач-кардиолог кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Антон Родионов рассказал о причинах мерцательной аритмии.

«К сожалению, причиной мерцательной аритмии могут стать практически любые сердечно-сосудистые заболевания: ишемическая болезнь сердца, перенесённый инфаркт миокарда, приобретённые и врождённые пороки, гипертоническое сердце», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, ещё одной причиной может быть повышение функции щитовидной железы (тиреотоксикоз).

Как отметил Родионов, если человек вовремя принимает назначенные препараты и выполняет рекомендации лечащего врача, то в смысле физических нагрузок и в разумных пределах он может ни в чём себя не ограничивать.

«У больных с сердечной недостаточностью допустимая нагрузка зависит от того, насколько сохранена функция миокарда (сердечной мышцы)», — уточнил он.

Врач добавил, что для больных с мерцательной аритмией специальных диет нет, но, так как основная масса сердечно-сосудистых заболеваний связана с повышением уровня холестерина в крови, желательно ограничить потребление животных жиров и соли.

Ранее невролог Юлия Покровская в беседе с ФАН рассказала о причинах ухудшения памяти.