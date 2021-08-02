Вакцинацию от COVID-19 в Оренбургской области прошли около 500 тысяч человек

Вакцинацию от коронавируса в Оренбургской области прошёл 493 821 человек.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Отмечается, что в области работает 76 прививочных пунктов. Также функционируют 38 мобильных бригад.

Сделать прививку также можно в пяти торговых центрах Оренбурга.

Кроме того, стало известно, что с начала работы мобильного пункта вакцинации на Центральной площади Ижевска прививку сделали 25 097 человек, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Удмуртии.

Пункт продолжит работу и на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».