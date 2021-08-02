В Удмуртии зарегистрировали 172 случая COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Вакцинацию прошли 300 213 жителей, из которых 210 636 получили оба компонента.
Всего в республике выявили 40 339 инфицированных, выздоровели 33 659.
Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Ижевске (71 человек). Далее следуют Глазов, Можга и Сюмсинский район, передаёт интернет-издание «Сусанин».
Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».