В Удмуртии зарегистрировали 172 случая COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 172 случая коронавируса за сутки. При этом отмечается, что из больниц выписали 50 человек.
В Удмуртии зарегистрировали 172 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Вакцинацию прошли 300 213 жителей, из которых 210 636 получили оба компонента.

Всего в республике выявили 40 339 инфицированных, выздоровели 33 659.

Больше всего заболевших за последние 24 часа — в Ижевске (71 человек). Далее следуют Глазов, Можга и Сюмсинский район, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в Сочи начал работать прививочный пункт в гостинице «Жемчужина».

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