В Томской области продлили ковид-ограничения на массовые мероприятия

Власти Томской области приняли решение о продлении ограничений на массовые мероприятия в регионе до 15 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации.

«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий ещё на две недели», — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Он также напомнил местным жителям о доступности вакцинации — по словам Жвачкина, сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.

По состоянию на 28 июня в Томске первым компонентом вакцины привились около 105 тыс. человек, оба компонента получили примерно 86 тыс. жителей.

Региональный оперштаб 12 июля ввёл дополнительные ограничения в работе общепита и сферы развлечений — в Томской области запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях без посадочных мест и на открытом воздухе.