В Томской области продлили ковид-ограничения на массовые мероприятия
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте областной администрации.
«Четыре последних дня коэффициент распространения COVID-19 фиксируется ниже единицы. Это хороший знак, но говорить об устойчивой стабилизации пока рано. Поэтому штаб принял решение продлить ограничения по проведению массовых мероприятий ещё на две недели», — заявил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Он также напомнил местным жителям о доступности вакцинации — по словам Жвачкина, сделать прививку можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах.
По состоянию на 28 июня в Томске первым компонентом вакцины привились около 105 тыс. человек, оба компонента получили примерно 86 тыс. жителей.
Региональный оперштаб 12 июля ввёл дополнительные ограничения в работе общепита и сферы развлечений — в Томской области запрещается проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях без посадочных мест и на открытом воздухе.