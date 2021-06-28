В Томске около 2,5 тысячи человек привились от COVID-19 в мобильных пунктах

За несколько выходных в мобильных пунктах Томска прививку от COVID-19 сделали около 2,5 тыс. человек.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Пункты работали у ТРЦ «Изумрудный город» и ТЦ «Манеж».

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе поступило почти 4 тыс. доз вакцины «Спутник V», столько же ожидается до конца недели, передаёт «Ямал-Регион».

К настоящему времени первым компонентом вакцины привились около 105 тыс. человек, оба компонента получили примерно 86 тыс. жителей.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о процессе адаптации вакцин под новые штаммы.