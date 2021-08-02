В Госдуме поддержали расширение обеспечения лекарствами людей с заболеваниями сердца

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российское правительство увеличивает с одного года до двух лет срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно.

Как отметил Тумусов, решение, вследствие которого людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение года обеспечивали бесплатными лекарствами, «спасло много жизней».

Он также поддержал решение об увеличении с одного года до двух лет срока, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, добавив, что рад за людей, которые получат такую возможность.

При этом парламентарий подчеркнул, что настаивает на том, чтобы лекарства всем пациентам по рецептам врачей выдавались бесплатно.

«Это где-то 500 млрд рублей в целом по стране. У нас в больницах лекарства выдают бесплатно, когда выписывают, на амбулаторном лечении — он (пациент. — RT) вынужден покупать, и поэтому многие люди живут в очень сложных условиях… Многие повторно заболевают, бывают очень печальные исходы», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что российское правительство увеличивает с одного года до двух лет срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно.

Отмечается, что действие постановления касается вставших на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, это имеет особое значение для людей, перенёсших инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, поскольку лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений.

В перечень препаратов входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего на данную меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей.