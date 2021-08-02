Кабмин расширил обеспечение лекарствами людей с заболеваниями сердца

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Российское правительство увеличивает с одного года до двух лет срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно.
Кабмин расширил обеспечение лекарствами людей с заболеваниями сердца
  • РИА Новости

«Люди, страдающие от острых сердечно-сосудистых заболеваний, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что действие постановления касается вставших на диспансерное наблюдение с 1 января 2021 года.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, это имеет особое значение для людей, перенёсших инфаркт или инсульт, а также для тех, у кого иные серьезные сердечно-сосудистые заболевания, поскольку лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений.

В перечень препаратов входит более 20 наименований, необходимых для полноценной лекарственной терапии. Всего на данную меру поддержки в бюджете заложено около 10 млрд рублей.

Ранее кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года.

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