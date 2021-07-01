Кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года

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Правительство продлило упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года. Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин продлил упрощённый порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года
  • © Julia Pfeifer
  • globallookpress.com

Отмечается, что, «учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощённый режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков».

«При этом с 1 июля упрощённый порядок больше не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортёры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В этой работе сбоев и ошибок уже не возникает», — говорится в сообщении.

В январе глава Минздрава России Михаил Мурашко на «правительственном часе» в Совете Федерации оценил систему маркировки лекарств.

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