Мурашко оценил систему маркировки лекарств

Глава Минздрава России Михаил Мурашко на «правительственном часе» в Совете Федерации оценил систему маркировки лекарств.

Он сообщил, что «система маркировки даёт в том числе возможность и оценки качества терапии».

«Мы знаем, какое число пациентов в том или ином регионе, даже в том или ином районе, в той или иной больнице находится, есть протокол лечения, и, видя в системе маркировки, какой объём лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, маркировка является важным элементом прогнозирования необходимых объёмов поставок тех или иных лекарственных средств, а также контроля их качества и профилактики поступления в продажу недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов.

«На мой взгляд, маркировку нужно развивать, но, соответственно, так, чтобы она была элементом улучшения и ни в коем случае не блокировки», — заявил Мурашко.

Он добавил, что «маркировка — это важный элемент, это паспорт, с которым можно убедиться, что препарат легален и находится в обороте на основании проверки качества».

В ноябре 2020 года правительство России упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.