На Дальнем Востоке и в Арктике стартует программа предоставления земли

С 1 августа жители арктических регионов России смогут получить гектар земли в безвозмездное пользование в ряде регионов страны. Также участники программы «Дальневосточный гектар», освоившие льготные участки и оформившие их в собственность, смогут взять дополнительные наделы.

Об этом сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«С 1 августа жители арктических регионов смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до одного гектара — вступают в силу соответствующие поправки к федеральному законодательству», — заявили в ведомстве.

В Арктической зоне бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.

Получить землю можно по упрощённой процедуре за месяц вместо полугода.

«Первые полгода гектары в Арктике будут в приоритетном порядке выдаваться местным жителям. А с 1 февраля 2022 года — всем гражданам, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — пояснили в министерстве.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на территорию Арктической зоны.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал об эффективности программы «Дальневосточный гектар».