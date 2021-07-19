Чекунков рассказал об эффективности программы «Дальневосточный гектар»

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков оценил эффективность программы «Дальневосточный гектар».
Чекунков рассказал об эффективности программы «Дальневосточный гектар»
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

В беседе с ИА PrimaMedia он подчеркнул, что программа представляет собой прежде всего предпринимательский проект.

«Построить свой дом на гектаре, даже на 20 сотках — это не просто построить дом. Надо спроектировать, стройматериалы купить. Серьёзнейший вызов. И по тому, как с ним справились самые подготовленные, правильно всё просчитавшие и реализовавшие люди, я считаю, что это феноменально успешный проект», — сказал Чекунков.

Министр также отметил, что некоторые граждане запустили на таких участках фермы, спортивные школы, конные клубы, сыроварни, пасеки и туристические объекты.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал расширение программы «Дальневосточный гектар» на Арктику.

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