Коллекторы сообщили, что 9,3 млн россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за границу

Президент СРО «НАПКА» (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств), председатель совета СРО «МИР» Эльман Мехтиев в беседе с RT рассказал, сколько россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за задолженности.

«В зоне риска находятся приблизительно 9,3 млн человек. Но это не значит, что все они из числа тех, кто выезжает за рубеж», — сказал эксперт.

Он отметил, что россияне могут сами заранее узнать о своей задолженности, чтобы избежать проблем при выезде за границу.

«Можно зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов и узнать о наличии задолженности. Причём не просто задолженности, а задолженности, по которой началось исполнительное производство. Это публичная база, и к ней открыт доступ», — рассказал собеседник RT.

Мехтиев добавил, что в текущем году в случае, если темпы погашения останутся такими же, свои задолженности погасят больше людей, чем в прошлом.

«То есть в действительности важным фактором является даже не то, что людей на границе остановят, а то, что их об этом информируют. В связи с этим люди начали платить. В прошлом году, например, несмотря на то что за рубеж выехали на 77% меньше людей, заплатили свои долги меньше всего на 39 тыс. человек (506 тыс. против 545 тыс. годом ранее)», — заключил он.

Как сообщалось в феврале, судебные приставы в 2020 году взыскали с невыездных из России должников более 46 млрд рублей.