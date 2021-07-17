Аналитики назвали самые недорогие авианаправления по России в августе
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По словам представителей сервиса, самые бюджетные авиабилеты доступны жителям Москвы.
Так, за 800 рублей они могут долететь до Брянска, а за 1500 и 1550 рублей — до Ульяновска или до Санкт-Петербурга соответственно.
Поездка в Псков обойдётся москвичам в 1800 рублей, а путешествие в Анапу — в 1980 рублей.
Петербуржцам, в свою очередь, в августе выгоднее всего было бы отправиться в Москву — они смогут найти билет на рейс в столицу стоимостью от 1550 рублей.
Кроме того, с экономией им можно добраться до Архангельска — за 1990 рублей и до Калуги — за 2120 рублей.
Билеты на самолёт до Калининграда жителям Петербурга обойдутся в 2500 рублей, а до Нижнего Новгорода — в 2850 рублей.
Екатеринбуржцы в конце лета с выгодой смогут долететь до Тюмени — стоимость перелёта туда начинается от 1440 рублей.
Чуть дороже будут стоить билеты в Магнитогорск — от 1480 рублей, в Уфу — от 1790 рублей, Ижевск — от 1890 рублей и Ханты-Мансийск — от 2300 рублей.
Жители курортного Сочи смогут сэкономить на покупке билета в Минеральные Воды — цены на авиабилеты в этот южный город начинаются от 1770 рублей.
Путешествие в Краснодар обойдётся им в 1820 рублей, а в Элисту — от 1910 рублей. Немного дороже будут стоить билеты в Ставрополь — 2010 рублей и в Махачкалу — 2110 рублей.
Из Новосибирска с выгодой можно долететь до Томска, Кемерова и Барнаула — такой билет обойдётся жителям города минимум в 1100 рублей.
Ранее стало известно, куда жители России хотели бы отправиться в отпуск в летний период.