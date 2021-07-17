Аналитики назвали самые недорогие авианаправления по России в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне могут отправиться в августе, существенно сэкономив при этом средства семейного бюджета на приобретении билета. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.

По словам представителей сервиса, самые бюджетные авиабилеты доступны жителям Москвы.

Так, за 800 рублей они могут долететь до Брянска, а за 1500 и 1550 рублей — до Ульяновска или до Санкт-Петербурга соответственно.

Поездка в Псков обойдётся москвичам в 1800 рублей, а путешествие в Анапу — в 1980 рублей.

Петербуржцам, в свою очередь, в августе выгоднее всего было бы отправиться в Москву — они смогут найти билет на рейс в столицу стоимостью от 1550 рублей.

Кроме того, с экономией им можно добраться до Архангельска — за 1990 рублей и до Калуги — за 2120 рублей.

Билеты на самолёт до Калининграда жителям Петербурга обойдутся в 2500 рублей, а до Нижнего Новгорода — в 2850 рублей.

Екатеринбуржцы в конце лета с выгодой смогут долететь до Тюмени — стоимость перелёта туда начинается от 1440 рублей.

Чуть дороже будут стоить билеты в Магнитогорск — от 1480 рублей, в Уфу — от 1790 рублей, Ижевск — от 1890 рублей и Ханты-Мансийск — от 2300 рублей.

Жители курортного Сочи смогут сэкономить на покупке билета в Минеральные Воды — цены на авиабилеты в этот южный город начинаются от 1770 рублей.

Путешествие в Краснодар обойдётся им в 1820 рублей, а в Элисту — от 1910 рублей. Немного дороже будут стоить билеты в Ставрополь — 2010 рублей и в Махачкалу — 2110 рублей.

Из Новосибирска с выгодой можно долететь до Томска, Кемерова и Барнаула — такой билет обойдётся жителям города минимум в 1100 рублей.

Ранее стало известно, куда жители России хотели бы отправиться в отпуск в летний период.