Россияне рассказали, где хотят провести отпуск этим летом

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Ксения Калинкина
Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда жители России хотели бы отправиться в отпуск в летний период. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении RT.
Россияне рассказали, где хотят провести отпуск этим летом
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как выяснилось в ходе опроса, 94% респондентов хотели бы отправиться к морю, при этом 64,4% отметили, что рассматривают для этого заграничные направления, а 35,6% — российские.

Так, наиболее привлекательными среди российских предложений опрошенные считают пляжи Крыма (34,6%).

Большой популярностью в этой категории пользуются Ялта, Судак, Алушта и Алупка.

На втором месте в списке мест, где россияне хотели бы провести отпуск, оказались побережья Краснодарского края (31,7%) — Сочи, Адлер, Геленджик и Анапа.

Также в рейтинг вошли Северный Кавказ с 5,7% и Калининградская область с 3,8% голосов.

Говоря о заграничных курортах, россияне выделили для себя поездки на Кипр и в Грецию — эти направления набрали по 14,7% голосов.

В свою очередь, Черногория привлекает 10,2% туристов, Египет — 8%, Абхазия — 6,2%, а Турция — 5,8%.

Участники опроса также часто упоминали Хорватию (4,9%), Кубу и Мексику (по 4,4%), Мальдивы (3,5%), ОАЭ и Албанию (по 2,6%).

Как отметили в OneTwoTrip, в исследовании приняли участие 3470 человек.

Ранее стало известно, что в начале лета спрос на путешествия по стране вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По словам специалистов, в настоящее время внутренний туризм практически восстановился от последствий пандемии, а по итогам 2021 года может превысить докризисные значения. 

Подробнее — в материале RT.

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