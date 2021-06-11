Названы самые интересные достопримечательности России

Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подготовили список самых интересных достопримечательностей России. RT ознакомился с соответствующим рейтингом, составленным на основе опроса жителей страны.

Всего в список попали 15 российских достопримечательностей.

Так, в первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край).

Четвёртое место в списке досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое — замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).

Далее в рейтинге представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утёс Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноимённом крае.

Также интересными для посещения участникам опроса, проведённого аналитическим центром, представляются следующие локации: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).

Ранее россияне назвали места, где провели лучший отпуск за последний год.