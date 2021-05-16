Опрос: 40% путешествующих россиян часто забывают вещи при подготовке к поездке

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Ксения Калинкина
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, как часто россияне забывают вещи в ходе подготовке к поездке. RT ознакомился с результатами соответствующего опроса.
Опрос: 40% путешествующих россиян часто забывают вещи при подготовке к поездке
  • Pixabay

Как показало исследование, в котором приняли участие 2,2 тыс. человек, 40% респондентов хотя бы раз забывали дома необходимый в поездке предмет.

При этом более половины участников опроса (72%) заявили, что в подобных ситуациях предпочитают не возвращаться за оставленными вещами, в то время как 69% докупают необходимое во время путешествия.

В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолёте или поезде — хотя бы раз что-нибудь теряли 43% россиян.

Как уточнили специалисты сервиса, если вещь была забыта где-то во время поездки, 55% респондентов предпринимали попытки её найти или вернуть. Однако удавалось это далеко не всем — успешными поиски были лишь для 44% туристов.

Ранее стало известно, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.

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