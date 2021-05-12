В Госдуме оценили идею ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.
В Госдуме оценили идею ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров
  • © REUTERS/Shamil Zhumatov

«Для выработки устойчивого популяционного иммунитета необходимо увеличить темпы вакцинации населения. Использование различных стимулов мне представляется целесообразным», — пояснил депутат.

При этом он отметил, что необходимо определить, за счёт каких средств будут формироваться эти стимулы.

«Будет ли это касаться внутригородских перевозок — для этого мы должны понимать способность местных и городских бюджетов взять это на себя, будет ли это федеральная программа — и те или иные региональные структуры будут получать компенсацию за эти затраты», — объяснил парламентарий.

Ранее сообщалось, что председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву предложил простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.

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