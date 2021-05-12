В России предложили ввести бонусы для привитых от коронавируса пассажиров

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров (ОПП) Илья Зотов в обращении к главе Минтранса Виталию Савельеву предложил простимулировать желание россиян сделать прививку от коронавируса с помощью бонусов на транспорт.

Как сообщают «Известия», предложение находится у министерства на рассмотрении.

Зотов предлагает выдавать поощрения на сумму от 500 до 5 тыс. рублей гражданам, которые сделали прививку от коронавируса в период с 25 мая по 25 августа.  

Уточняется, что речь идёт не только об авиационных милях, но и о бонусах от РЖД, операторов такси и каршеринга.

Автор инициативы считает, что введение поощрений должно простимулировать желание россиян прививаться от COVID-19, а также помочь снизить риски возникновения третьей волны коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже около 21,5 млн россиян.

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