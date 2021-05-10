Путин назвал число привитых от коронавируса россиян

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что вакцинацию от коронавируса прошли уже около 21,5 млн россиян.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал Путин.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России остаётся стабильной, но необходимо продолжать вакцинацию и тестирование граждан на наличие инфекции.

«Ситуация в стране, по оценкам специалистов, является стабильной. У нас всё, как говорят, «на полке лежит», то есть не поднимается, сейчас держится на том уровне, на котором сложилось в предыдущее время», — отметил президент.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может быть сформирован в России к сентябрю.