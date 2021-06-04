Названы самые востребованные направления по России в длинные июньские выходные

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Александра Самсоненко
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие авианаправления в этом году пользуются популярностью в длинные выходные — с 12 по 14 июня. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
Названы самые востребованные направления по России в длинные июньские выходные
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Больше всего перелётов из Москвы на 12—14 июня запланировано в Симферополь: на это направление покупается каждый четвёртый билет. Средний чек составляет порядка 11,2 тыс. рублей туда-обратно.

На втором месте по популярности — Сочи. Доля этого направления составляет почти 16%, а средний чек — 11,7 тыс. рублей в обе стороны. Замыкает тройку востребованных направлений на 12—14 июня Анапа. В этот город приобретается каждый десятый билет, а платят за перелёт в среднем 12,3 тыс. рублей туда-обратно.

В топ-10 авианаправлений с вылетом из Москвы также входят Калининград, Геленджик, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.

Ранее были названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России этой весной.

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