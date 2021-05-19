Названы авианаправления, на которые больше всего вырос спрос этой весной

В России этой весной больше всего выросло число бронирований билетов на самолёт по направлению Москва — Горно-Алтайск. Рейтинг авианаправлений, на которые наиболее заметно увеличился спрос по сравнению с весной 2019 года, составил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Результаты есть в распоряжении RT.

Так, количество бронирований по маршруту Москва — Горно-Алтайск выросло в 15 раз. Чек сократился на 47% — с 26,2 до 13,8 тыс. рублей туда-обратно.

На втором месте по росту спроса оказалось направление Санкт-Петербург — Саратов. Количество бронирований по этому маршруту выросло более чем в шесть раз, а средний чек сократился на 39% — с 14,5 до 8,8 тыс. рублей туда-обратно.

На третьем месте Симферополь — Минеральные Воды, число бронирований выросло более чем в пять раз. Средний чек сократился на 23% — с 8,4 до 6,4 тыс. рублей туда-обратно.

В рейтинг также попали другие направления: Сочи — Нижний Новгород, Санкт-Петербург — Белгород, Москва — Геленджик, Симферополь — Нижний Новгород, Южно-Сахалинск — Курильск, Уфа — Сочи, Симферополь — Казань.

Ранее опрос показал, что почти треть россиян боятся летать на самолётах.

В эксклюзивном интервью RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее также рассказала, что российский внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным уровням уже к концу 2021 года.