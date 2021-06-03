Названы самые популярные авиа- и ж/д направления по России этой весной

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города страны весной 2021 года россияне отправлялись на отдых. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Больше всего перелётов было совершено в Москву: туда куплено более трети всех авиабилетов за эту весну — 34%, далее в списке идут Санкт-Петербург (11%), Сочи (5,8%), Краснодар (3,4%) и Екатеринбург (3%).

В Топ-10 направлений также вошли Симферополь (2,9%), Казань (2,7%), Минеральные Воды (2,6%), Махачкала (2,3%) и Ростов-на-Дону (2,2%).

На поезде же чаще ездили в Москву (26%), Санкт-Петербург (11%), Краснодар (2,6%), Нижний Новгород (2,2%), Екатеринбург (1,7%).

«Кроме того, россияне довольно часто отправлялись этой весной в Ростов-на-Дону: город поднялся с десятого места и стал востребованнее на треть. Также в списке Сочи, куда было оформлено на 10% больше заказов, Тюмень, Казань, которая стала менее привлекательна для поездок (спрос сократился на 10%). Закрывает десятку Адлер (1,3%, доля бронирований возросла на 30%), весной 2019 года он располагался на 14-м месте», — отметили аналитики сервиса.

Ранее стало известно, что в России этой весной больше всего выросло число бронирований билетов на самолёт по направлению Москва — Горно-Алтайск.

Рейтинг авианаправлений, на которые наиболее заметно увеличился спрос по сравнению с весной 2019 года, — в материале RT.